Компания Ernst&Young подготовила очередной отчет по поводу окупаемости проекта Rail Baltic, где должен быть дан ответ на главный вопрос – окупится ли строительство железнодорожной ветки из Таллинна в Варшаву или нет. Об этом, а также о том, какие темы будут обсуждаться на очередном Фестивале мнений, и как членство Черногории в НАТО скажется на европейской безопасности, будем говорить в очередном выпуске программы "Подробности".

Ведущий – Артур Аукон.