Подробности
Rail Baltic: отчет об окупаемости. О темах очередного Фестиваля мнений. Членство Черногории в НАТО и европейская безопасность. "Подробности" в 12:10.
Компания Ernst&Young подготовила очередной отчет по поводу окупаемости проекта Rail Baltic, где должен быть дан ответ на главный вопрос – окупится ли строительство железнодорожной ветки из Таллинна в Варшаву или нет. Об этом, а также о том, какие темы будут обсуждаться на очередном Фестивале мнений, и как членство Черногории в НАТО скажется на европейской безопасности, будем говорить в очередном выпуске программы "Подробности".
Ведущий – Артур Аукон.
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