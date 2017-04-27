Бронзовые события 10 лет спустя. Лаборатория предпринимательства для молодежи: итоги. Ярмарка "Просим к столу!" в Таллинне. "Подробности" в 12:10.

Бронзовые события 10 лет спустя: как изменились настроения в обществе и удалось ли нам преодолеть разногласия по этому поводу?

В Нарвском колледже Тартуского университета подвели итоги пилотного проекта лаборатории предпринимательства для молодежи.

Высокая кухня, знаменитые шефы и дегустации лучших блюд – в Таллинне пройдет ярмарка "Просим к столу!".

Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Артур Аукон.