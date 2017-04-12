Подробности
Рынок недвижимости в Эстонии. Протест против политики правительства в области лесоводства. Специальное приложение Департамента полиции и погранохраны. Грилль и шашлыки на балконе. Молодежный Земский совет.“Подробности” в 12:10.
- Куда движется наш рынок недвижимости? На этот вопрос призвана ответить конференция союза фирм недвижимости и Сведбанка.
- Свободная партия организует перед Рийгикогу протест против политики правительства в области лесоводства.
- С помощью специального приложения Департамента полиции и погранохраны на карту нанесены тысячи мест, где водители, превышая скорость, создают опасные ситуации на дорогах.
- Наступает активное время для грилля и шашлыков. Можно ли заниматься этим на балконах и лоджиях?
- Дан старт мероприятиям в честь 100-летия ЭР. Будет образован и молодежный Земский совет.
Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Ольга Шубин.
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