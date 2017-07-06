Кража электроэнергии, новые счетчики и разоблачение обмана. Эволюция Коплиских линий: от процветающего района до гетто и обратно. "Подробности" в 12:10.

Более 27 000 случаев краж электроэнергии было выявлено в течение десяти лет. С установкой новых счетчиков красть стало сложнее. Теперь у злоумышленников есть повод опасаться стука в дверь от специалистов Elektrilevi, которые дистанционно могут раскрыть обман.

Эволюция Коплиских линий: от процветающего района до гетто и обратно. Таллинн продал здания в районе Коплиских линий почти за 2 000 000 евро фирме Fund Ehitus, которая планирует застроить район за двенадцать лет.

"Подробности" – с 12:10 до 14:00. Ведущая – Кира Эвве.