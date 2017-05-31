Подробности
По следам московского урагана. Как подключиться к Интернету на даче, пляже или в лесу? 36-ой фестиваль "Дни Старого города". Руководитель ERR Маргус Алликмаа об итогах своей работы. "Подробности" в 12:10.
- По следам московского урагана. Какие способы оповещение населения о чрезвычайных ситуациях существуют в Эстонии? Узнаем у спасателей.
- Как подключиться к Интернету на даче, пляже или в лесу? Какие возможности для этого существуют? На какую скорость есть смысл рассчитывать? Советы эксперта.
- Стартует 36-ой фестиваль "Дни Старого города". В этот раз он пройдет под девизом "Молодой Старый город".
- 31 мая свой пост покидает руководитель ERR Маргус Алликмаа, возглавлявший эстонское общественное телерадиовещание на протяжении 10 лет. Некоторые итоги своей работы он подведет в программе "Подробности".
Ведущий – Андриан Череменин.
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