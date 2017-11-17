Подробности
Конференция "Единство в мультикультурном обществе: роль культуры, медиа и гражданского общества". Брошенные на улице автомобили. Волонтёрская ярмарка на Певческом поле в Таллинне. Кинофестиваль "Тёмные ночи": как сориентироваться в программе и посмотреть лучшее? "Подробности" в 11:05.
- В Таллинне проходит международная интеграционная конференция "Единство в мультикультурном обществе: роль культуры, медиа и гражданского общества". В рамках форума состоятся дебаты. О чём будут спорить? Что нового могут предложить политики?
- Что делать, если на улице долгое время стоит брошенный автомобиль? Как от него избавиться? Кто следит за ситуацией? Как определить, что это машина-развалюха?
- В субботу на Певческом поле столицы пройдёт волонтёрская ярмарка. Кому она адресована? Что движет людьми, стремящимися изменить мир к лучшему? Какую пользу добровольцы приносят обществу и что получают сами?
- В Таллинне открывается кинофестиваль "Тёмные ночи". Что покажут? Как сориентироваться в программе и посмотреть лучшее?
Об этом и не только – в "Подробностях" с 11:05 до 14:00. Ведущая – Инга Пальмисте.
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