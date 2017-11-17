Конференция "Единство в мультикультурном обществе: роль культуры, медиа и гражданского общества". Брошенные на улице автомобили. Волонтёрская ярмарка на Певческом поле в Таллинне. Кинофестиваль "Тёмные ночи": как сориентироваться в программе и посмотреть лучшее? "Подробности" в 11:05.