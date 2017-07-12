Всеобщий запрет на вырубку леса в период размножения животных. Фонд интеграции: бесплатные языковые курсы. Фестиваль предубеждений Юго-Востока Эстонии. "Подробности" в 12:10.

В ходе вырубки придорожных елей в Виймси были уничтожены птичьи гнезда с яйцами и птенцами. Почему так получилось? Защитники природы требуют введения всеобщего запрета на вырубку леса в период размножения животных.

Бесплатные языковые курсы, организованные Фондом интеграции, значительно улучшают владение государственным языком и способствуют росту интереса к дальнейшему изучению эстонского.

На этой неделе в Пыльваском уезде пройдет фестиваль предубеждений Юго-Востока Эстонии, где будут обсуждаться вопросы как местного, регионального, так и государственного и даже европейского масштаба.

Об этом и не только – в "Подробностях" с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Инга Пальмисте.