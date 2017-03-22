Председательство Эстонии в ЕС во второй половине 2017. Гендерное равноправие. “Подробности” в 12:10.

В нашей стране пройдет серия дискуссий на тему председательства Эстонии в ЕС. Как принять в них участие и готово ли правительство учитывать мнение простых жителей?

По итогам мониторинга, проведенного исследовательской фирмой Turu-uuringute AS, большая часть жителей нашей страны благосклонно относится к гендерному равноправию. Однако очевидно и то, что на деле распределение мужских и женских ролей и обязанностей в семьях Эстонии по-прежнему во многом придерживается традиционных гендерных ролей. В чем причина?

Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Юлия Лукашенкина.