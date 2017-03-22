Подробности
Председательство Эстонии в ЕС во второй половине 2017. Гендерное равноправие. “Подробности” в 12:10.
- В нашей стране пройдет серия дискуссий на тему председательства Эстонии в ЕС. Как принять в них участие и готово ли правительство учитывать мнение простых жителей?
- По итогам мониторинга, проведенного исследовательской фирмой Turu-uuringute AS, большая часть жителей нашей страны благосклонно относится к гендерному равноправию. Однако очевидно и то, что на деле распределение мужских и женских ролей и обязанностей в семьях Эстонии по-прежнему во многом придерживается традиционных гендерных ролей. В чем причина?
Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Юлия Лукашенкина.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!