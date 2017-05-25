Дональд Трамп и встреча глав государств и правительств стран НАТО. Международный день пропавших детей. Об особенностях трудоустройства несовершеннолетних. "Подробности" в 12:10.

В Брюсселе состоится встреча глав государств и правительств стран НАТО. Одна из главных интриг связана с участием Дональда Трампа. Чего от него ждут?

25 мая – Международный день пропавших детей. Насколько актуальна эта проблема для Эстонии? Что делать, если пропал ребенок?

Особенности трудоустройства несовершеннолетних: в чем интерес работодателей, какую поддержку готово оказать государство?

Об этом и не только – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Инга Пальмисте.