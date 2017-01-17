В Таллине вновь пройдет Фестиваль огненных скульптур, где все желающие смогут принять участие в сжигании скульптур из новогодних елок. С одной стороны – это яркое зрелище, а с другой – елки не загромождают свалки, а становятся частью произведений искусства.

О теме фестиваля в этом году, а также о том, где и когда он пройдет.

Это и много другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Кира Эвве.