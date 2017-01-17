Подробности
Фестиваль огненных скульптур: зрелищность, искусство и житейский прагматизм. “Подробности” в 12:10.
В Таллине вновь пройдет Фестиваль огненных скульптур, где все желающие смогут принять участие в сжигании скульптур из новогодних елок. С одной стороны – это яркое зрелище, а с другой – елки не загромождают свалки, а становятся частью произведений искусства.
О теме фестиваля в этом году, а также о том, где и когда он пройдет.
Это и много другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Кира Эвве.
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