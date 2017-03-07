Будущее системы высшего образования. Новый строительный кодекс. Плюсы и минусы потребительских кредитов. "Подробности" – в 12:10.

– Какое будущее ждет систему высшего образования в Эстонии и почему некоторые специалисты уверены, что получить диплом за два года – это вполне реально?

– Новый строительный кодекс как камень преткновения для нарвских садоводов: почему десятки строений до сих пор не удалось внести в соответствующий регистр?

– Месяц финансовой грамотности продолжается: в чем плюсы и минусы потребительских кредитов.

Ведущий – Артур Аукон.