Подробности
Ремонт бассейна в Kalev Spa затянется. Приложения могут украсть ваши данные. "Подробности" – в 12:10.
- Ремонт 50-метрового бассейна в столичном Kalev Spa продлится вместо планируемых двух месяцев целый год. Как это отразится на тренировках спортсменов?
- Осторожно! Мобильные приложения могут украсть ваши данные.
- В Нарва-Йыэссуу пройдет международная конференция, организованная обществом "Анонимные наркоманы".
Ведущий – Сергей Овченков.
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