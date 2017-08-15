Ремонт бассейна в Kalev Spa затянется. Приложения могут украсть ваши данные. "Подробности" – в 12:10.

- Ремонт 50-метрового бассейна в столичном Kalev Spa продлится вместо планируемых двух месяцев целый год. Как это отразится на тренировках спортсменов?

- Осторожно! Мобильные приложения могут украсть ваши данные.

- В Нарва-Йыэссуу пройдет международная конференция, организованная обществом "Анонимные наркоманы".

Ведущий – Сергей Овченков.