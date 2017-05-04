Подробности
Председательство Эстонии в ЕС. Приоритеты Эстонии во внешней политике: цели, стратегия, риски. “Подробности” в 12:10.
- Эстония скоро станет председателем в ЕС на ближайшие полгода. Насколько наша страна готова к такой ответственности? Мнение министров.
- Приоритеты нашей страны во внешней политике. Каковы цели, стратегия, риски? Экспертное мнение советника премьер-министра Эстонии.
Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Юлия Лукашенкина.
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