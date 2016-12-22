Прием документов на обучение для медсестер. Рита Горушкина – лучший добровольцев года. Русский музей: выставка к 200-летию Айвазовского. “Подробности” в 12:10.

В тартуской высшей школе здравоохранения идет прием документов на учебную программу для медсестрер с цикличной формой обучения.

Председатель правления Таллиннского общества инваспорта Рита Горушкина признана одним из лучших добровольцев года. Почетный знак вручила ей президент ЭР.

В Русском музее Санкт-Петербурга открывается выставка к 200-летию русского живописца-мариниста Ивана Константиновича Айвазовского.

Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Ольга Шубин.