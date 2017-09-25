Подробности
Сезон простудных заболеваний. Чрезвычайная ситуация – что это такое? До местных выборов – 3 недели. Парламентские выборы в Германии. "Подробности" в 11:05.
- Сезон простудных заболеваний и ОРВИ начался, есть ли признаки гриппа? Можно ли уже вакцинироваться? Насколько эффективно защищает прививка?
- Чрезвычайная ситуация – что это такое? Можно ли к ней подготовиться заранее? О чём полезно знать каждому, чтобы помочь себе и свои близким? Что нужно иметь про запас на всякий случай?
- До местных выборов в Эстонии осталось 3 недели. Началась рассылка карт избирателя. Сколько их? На что обратить особое внимание?
- В воскресенье Парламентские выборы прошли в Германии: в чём была интрига и оправдались ли ожидания?
Эти и другие темы – в "Подробностях". Ведущая – Инга Пальмисте.
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