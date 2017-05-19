Сегодня вечером в Таллинне стартует 9-ый Международный цветочный фестиваль, который продлится до конца августа. В этом году в нем принимают участие 23 команды, которые создали на Площади башен три десятка различных садов. По традиции участникам предложены две темы – "Семейный сад" и "Одноцветный сад". На открытие приглашаются все желающие.

Об этом и не только – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Кира Эвве.