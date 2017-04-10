Подробности
Отмывание денег через эстонские банки. О планах нового лидера партии Зеленых Эстонии. "Готовность жителей Эстонии к пенсии в 2017 году". Изменения в Шенгенских пограничных предписаниях. "Подробности" в 12:10.
- Министерство финансов Эстонии готовит проект изменений, которые будут направлены на борьбу с отмыванием денег через эстонские банки.
- У нового лидера партии Зеленых Эстонии – Зулейхи Измайловой – амбициозные проекты. Среди прочего по итогам местных выборов в 2017 году принять участие в работе местных самоуправлений.
- "Готовность жителей Эстонии к пенсии в 2017 году" – это исследование, проведенное одним из пенсионных фондов, показало, что эстоноземельцы не предпринимают активных шагов по финансовой подготовке к пенсии. Особенную беззаботность в этом вопросе проявляют молодые люди.
- С 7 апреля внесены изменения в Шенгенских пограничных предписаниях. Отныне паспортный контроль будет более тщательным и в отношении граждан Евросоюза.
Об этом – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Юлия Лукашенкина.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!