Административная реформа: что будет с несогласными? С какими проблемами столкнулся город Палдиски? Дом для учителей: аренда жилплощади. Бесплатное посещение музеев. 9-ый Международный цветочный фестиваль. "Подробности" в 12:10.

В результате административной реформы в Эстонии из 213 самоуправлений должно остаться не более 80-ти. Многие не поддержали предложения правительства по объединению. Что будет с несогласными?

Предложенная схема объединения вызывает недопонимание на местах. С какими проблемами столкнулся город Палдиски?

Столичные педагоги могут подавать заявления на аренду жилплощади в строящемся Доме для учителей. Каковы критерии отбора и какой будет квартплата?

На этой неделе многие музеи можно будет посетить бесплатно и днем и ночью.

В Таллинне стартует 9-ый Международный цветочный фестиваль.

Об этом и не только – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Инга Пальмисте.