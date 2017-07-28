Подробности
Мобильные приложения для таксофирм: плюсы и минусы. Как поменять семейного врача? Экопалатки на таллиннских пляжах. Подарок Музею музыки и театра – письма Раймонда Валгре. "Подробности" в 12:10.
- Мобильные приложения для таксофирм – плюсы и минусы, каких пояснений к соответствующему закону ожидают таксисты?
- Каждый ли может поменять семейного врача, в каких случаях можно получить отказ и кто назначает нового?
- На таллиннских пляжах в выходные будут открыты экопалатки.
- Щедрый подарок Музею музыки и театра – письма легендарного композитора Раймонда Валгре.
Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00. Ведущая – Ольга Шубин.
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