Всемирный день борьбы с астмой. Межшкольный обмен учениками. "Молодой мастер": конкурс для учащихся профессионально-технических училищ. "Подробности" в 12:10.

2 мая – Всемирный день борьбы с астмой. Узнаем, сколько в Эстонии больных астмой, каковы основные симптомы и в чем заключается лечение?

Период межшкольного обмена учениками продлен до месяца. Это стало возможным благодаря поддержке министерства культуры, которое также выделяет участникам проекта стипендии.

Сотни учащихся профессионально-технических училищ на этой неделе соберутся на 7 конкурс "Молодой мастер".

Об этом и не только – в "Подробностях" с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Инга Пальмисте.