Подробности
Что волнует граждан Эстонии? Как обеспечить себе достойную старость? Исследование в области образования. "Подробности" – в 12:10.
- Граждане Эстонии в общем довольны своей жизнью. Но есть проблемы, которые вышли на первый план. Что волнует наших одноземельцев сейчас больше всего?
- Активная и достойная старость. Как обеспечить? Только ли в деньгах дело?
- В Эстонии начинается масштабное исследование в области образования. С какой целью проводится это исследование и когда будут известны результаты?
Ведущая – Инга Пальмисте.
Список музыки
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