Что волнует граждан Эстонии? Как обеспечить себе достойную старость? Исследование в области образования. "Подробности" – в 12:10.

- Граждане Эстонии в общем довольны своей жизнью. Но есть проблемы, которые вышли на первый план. Что волнует наших одноземельцев сейчас больше всего?

- Активная и достойная старость. Как обеспечить? Только ли в деньгах дело?

- В Эстонии начинается масштабное исследование в области образования. С какой целью проводится это исследование и когда будут известны результаты?

Ведущая – Инга Пальмисте.