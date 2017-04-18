Национальный авиаперевозчик Nordica: покупка новых самолетов. Напряженность в отношениях официальной Анкары с Европейским союзом. Бесплатное оборудование для занятий волейболом. “Подробности” в 12:10.

Национальный авиаперевозчик Nordica объявляет о покупке новых самолетов в сотрудничестве с одним из ведущих коммерческих банков. Будем выяснять, как это повлияет на расписание и список пунктов назначения авиакомпании.

На референдуме в Турции победили сторонники Эрдогана и его конституционной реформы. Стоит ли нам ожидать усиления напряженности в отношениях официальной Анкары с Европейским союзом?

Волейбольный союз готов бесплатно раздавать оборудование для занятий этим видом спорта. Наш корреспондент выяснил, кто и на каких условиях может принять участие в этой акции.

Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Артур Аукон.