Подробности
Фестиваль мнений в Пайде. Индрек Таранд о том, каким будет 2017 год для Европарламента. Изменения в Праздниках танца. “Подробности” в 12:10.
- В августе в Пайде пройдет традиционный Фестиваль мнений. А до конца января каждый может предложить тему, которая, по его мнению, достойна обсуждения в широком или узком кругу в ходе мероприятия.
- Каким будет наступивший год для Европарламента? Мнением и прогнозами поделится депутат Индрек Таранд.
- Что изменить в Праздниках танца, чтобы и молодежь заинтересовать, и традиции сохранить? Готовы результаты масштабного исследования.
Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.
Ведущий – Андриан Череменин.
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