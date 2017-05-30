Подробности
Встреча Антонио Таяни и Юри Ратаса. Международная конференция "Э-правительство". Пособие для многодетных семей: условия подачи ходатайства. Летние лагеря для детей и молодежи в Эстонии. "Подробности" в 12:10.
- В канун председательства Эстонии в Европейском совете с официальным визитом в эстонской столице президент Европарламента. Подробности с места встречи президента Европарламента Антонио Таяни и эстонского премьер-министра Юри Ратаса.
- Международная конференция "Э-правительство" – обмен опытом передовых стран в области электронного правительства, внедрения и развития государственных инфосистем и кибербезопасности. Есть ли куда стремиться Эстонии в предоставлении информации и государственных услуг? Мнение эксперта.
- Пособие на улучшение жилищных условий для многодетных семей с низким уровнем дохода от целевого учреждения Kredex. Условия подачи ходатайства и о том, на какую помощь можно расчитывать — разъяснения представителя Kredex.
- Летние лагеря для детей и молодежи в Эстонии — справочник Таллиннского департамента по делам молодежи и спорта. Более 300 лагерей общей и специальной направленности, а также мероприятий для молодежи по всей стране.
Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Юлия Лукашенкина.
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