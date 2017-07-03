Подробности
Центристы на местных выборах. Сыырумаа и Сависаар: коалиция на идеологической основе или прагматичное сотрудничество. Об отменене гео-блокировки в Интернете. "Подробности" в 12:10.
- Насколько реально, что часть центристов не будет баллотироваться на местных выборах по спискам Центристской партии, а предпочтут в Таллинне какой-либо избирательный союз?
- Сыырумаа и Сависаар – это коалиция на идеологической основе или естественное продолжение прежнего прагматичного сотрудничества?
- Вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип надеется, что при председательстве Эстонии в ЕС будет отменена гео-блокировка в Интернете.
Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Ольга Шубин.
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