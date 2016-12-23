Экономические и политические итоги 2016 года. Прогнозы на 2017 год. “Подробности” в 12:10.

В последнем выпуске программы “Подробности” в уходящем 2016 подведем экономические и политические итоги, а также узнаем прогнозы специалистов в этих областях на следующий 2017. Советник президента по экономическим вопросам и политолог Тартуского университета дадут свое экспертное мнение о процессах и событиях этого года.

Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Юлия Лукашенкина.