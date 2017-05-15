О будущем культурного центра "Сальме". Партия Исамаа и Республика: новый председатель. Петиция о прекращении приравнивания обычных сигарет к электронным. День матери: кто удостоен титула матери года. День Таллинна: крупнейший флешмоб на площади Вабадусе. "Подробности" в 12:10.