Подробности
О будущем культурного центра "Сальме". Партия Исамаа и Республика: новый председатель. Петиция о прекращении приравнивания обычных сигарет к электронным. День матери: кто удостоен титула матери года. День Таллинна: крупнейший флешмоб на площади Вабадусе. "Подробности" в 12:10.
В этом выпуске:
- Как будет дальше жить культурный центр "Сальме"?
- Исамаа и Республика – новый председатель партии.
- Социальная комиссия Рийгикогу обсуждала петицию о прекращении приравнивания обычных сигарет к электронным.
- Второе воскресенье мая – День матери. Кто же удостоен титула матери года?
- День Таллинна будет отмечен также крупнейшим флешмобом на площади Вабадусе.
Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Ольга Шубин.
Список музыки
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