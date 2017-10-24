Советы автомобилистам: готовимся к зиме. О полномочиях медсестёр. Учебник эстонского языка для дошкольников. "Подробности" в 11:05.

По данным синоптиков, зима не за горами. Как водителю подготовить к новым дорожным условиям свои автомобиль и себя самого? О чем стоит помнить пешеходу? Советами поделится преподаватель автошколы. Свои вопросы в прямом эфире смогут задать и радиослушатели.

Звонок на наш автоответчик: слушательница жалуется на странные методы работы медсестры семейного врача, не допустившей ее до доктора. Попробуем разобраться, каковы реальные полномочия этих медицинских работников.

Вышел в свет учебник эстонского языка для дошкольников. Оказывается, до сих пор эта ниша едва ли не пустовала.

Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 11:05 до 14:00. Ведущий – Андриан Череменин.