Подробности
Уникальная карта для дорожного страхования. Три четверти финнов не видят необходимости в проведении референдума по выходу страны из ЕС. "Подробности" в 12:10.
- На рынке появилась уникальная страховая карта, позволяющая сравнивать предложения на дорожное страхование от разных компаний и сразу же оформлять полис посредством одного телефонного звонка.
- Согласно результатам опроса, три четверти финнов не видят необходимости в проведении референдума по выходу страны из ЕС. "За" высказались 22%. Однако, еще год назад сторонников организации плебисцита было почти вдвое больше.
Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.
Ведущий – Андриан Череменин.
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