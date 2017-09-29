Саммит ЕС по цифровым технологиям. Маленькие магазины собирают подписи в свою защиту. Сбор опасных отходов в Таллинне. Ситуация в Каталонии накаляется. "Подробности" в 11:05.

В Таллинне состоится саммит ЕС по цифровым технологиям. Что будут обсуждать на представительном форуме?

Маленькие магазины по всей Эстонии собирают подписи в свою защиту. Почему им грозит закрытие?

На этих выходных в столице пройдёт сбор опасных отходов. Что можно сдать, а что не будут принимать от населения?

Ситуация в Каталонии накаляется. На что готовы сторонники независимости автономии от Испании, чтобы провести референдум. Каковы могут быть последствия?

Об этом и не только – в "Подробностях" с 11:05 до 14:00. Ведущая – Инга Пальмисте.