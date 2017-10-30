Подробности
Безопасность и обновление ИД-карт. О бесконтактных банковских платежах. Потенциальная независимость Каталонии. Итоги бизнес-форума Восточного партнерства. "Подробности" в 11:05.
- Попытаемся разобраться с безопасностью ИД-карт, и почему с обновлениями могут возникать проблемы.
- Поговорим о бесконтактных банковских платежах.
- Узнаем о ситуации вокруг потенциальной независимости Каталонии.
- Подведем итоги бизнес-форума Восточного партнерства.
Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 11:05 до 14:00. Ведущий – Артур Аукон.
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