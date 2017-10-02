Итоги Таллинского дигитального саммита. Бюджет 2018 года. Как родителям контролировать детей в интернете? "Подробности" в 11:05.

Итоги Таллинского дигитального саммита. К каким решениям в дигитальной сфере и кибербезопасности пришли главы государств и правительств Евросоюза 29 сентября в Таллинне? Что будет сделано для развития цифровой Европы?

Бюджет 2018 года предусматривает увеличение инвестиций в здравоохранение. Куда именно пойдут 34 миллиона евро?

83% детей в возрасте от 9 до 14 лет ежедневно пользуются интернетом. Между тем две трети родителей в Эстонии не знают, чем их дети там занимаются. Возможно ли контролировать чем и сколько времени подрастающее поколение занято в интернет-пространстве?

Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 11:05 до 14:00. Ведущая – Юлия Лукашенкина.