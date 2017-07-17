Подробности
Маленький ребенок один на улице: безразличие общества или прорехи в законе о защите детей? Морские дни в Летной гавани. "Подробности" в 12:10.
- Может ли ребенок находится на улице один и с какого возраста? Безразличие общества или прорехи в законе о защите детей ведут к печальным последствиям.
- Морские дни в Летной гавани. О том, что было и о том, что будет.
Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Кира Эвве.
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