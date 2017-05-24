Перестановки в правительстве. Вторая ветка газопровода Северный поток и экосистема Балтийского моря. Строительство Rail Baltic: Эстонию с рабочим визитом посетила делегация Транспортного комитета Европейского парламента. "Подробности" в 12:10.

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Эстонию с рабочим визитом посетила делегация Транспортного комитета Европейского парламента. В центре внимания – реализация планов по строительству железнодорожной ветки Rail Baltic.

Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Артур Аукон.