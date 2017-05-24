Подробности
Перестановки в правительстве. Вторая ветка газопровода Северный поток и экосистема Балтийского моря. Строительство Rail Baltic: Эстонию с рабочим визитом посетила делегация Транспортного комитета Европейского парламента. "Подробности" в 12:10.
- Возможные перестановки в правительстве. Почему в партии IRL заговорили о возможной смене своих министров?
- Компания Nord Stream отчитается в Таллинне о влиянии строительства второй ветки газопровода Северный поток на экосистему Балтийского моря
- Эстонию с рабочим визитом посетила делегация Транспортного комитета Европейского парламента. В центре внимания – реализация планов по строительству железнодорожной ветки Rail Baltic.
Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.
Ведущий – Артур Аукон.
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