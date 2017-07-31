Подробности
Визит в Эстонию вице-президента США. Мигрантам нравится Эстония, но стать здесь своим непросто. "Обратно на работу!" – в Ида-Вирумаа. "Подробности" в 12:10.
- Визит в Эстонию вице-президента США Майкла Пенса. Что думают об этом эксперты?
- Мигрантам нравится спокойная Эстония, но стать здесь своим непросто. Какие проблемы выявило исследование вопроса на примере историй десяти приезжих?
- Успешный проект "Обратно на работу!" пришел в Ида-Вирумаа. Как вернуть на рынок труда людей, которые на работали более года?
Об этом и многом другом – в "Подробностях" с 12:10 до 14:00. Ведущая – Инга Пальмисте.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!