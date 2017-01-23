Подробности
Вступление в должность нового президента США. Будущее Батарейной крепости Таллинна. “Подробности” в 12:10
- Вступление в должность нового президента США по-прежнему находится в центре внимания мировых СМИ. Что говорят эксперты?
- Будущее знаменитой Батарейной крепости Таллинна – под большим вопросом. Кто займется спасением исторического объекта?
Об этом и многом другом – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Инга Пальмисте.
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