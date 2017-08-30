Подробности
Проект "Юные стражи выборов" и политическая агитация в школах. Бесплатные курсы на русском языке для получения специальности и устройства на работу. "Подробности" в 12:10.
- До местных выборов осталось менее двух месяцев, предвыборная кампания набирает обороты, участники проекта "Юные стражи выборов" намерены противостоять политической агитации в школах
- Безработные молодые люди, имеющие незаконченное среднее или основное образование, могут пройти бесплатные курсы на русском языке, получить специальность и устроиться на работу.
Об этом и многом другом – в "Подробностях" с 12:10 до 14:00. Ведущая – Инга Пальмисте.
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