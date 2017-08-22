Борьба с фентанилом: за первые семь месяцев этого года от передозировки умерли 63 человека. "Подробности" в 12:10.

Борьба с фентанилом. По данным Эстонского института судебной экспертизы, за первые семь месяцев этого года от передозировки умерли 63 человека. Причиной смертей в основном стал фентанил. Однако статистика показывает, что появилась тенденция к снижению.

Эта и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00. Ведущая – Кира Эвве.