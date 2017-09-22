Подробности
Будущее европейской авиации. Программа для желающих стать учителем. Киев — магнит для рекламы. "Подробности" в 11:05.
- Перспективы авиации в Европе. Почему проходят забастовки, отменяются и задерживаются рейсы?
- Направляющая людей из разных сфер с высшим образованием на двухлетнюю работу учителем программа «Молодежь в школу», открыла прием заявок. Люди, желающие изменить эстонскую систему образования к лучшему, могут подавать свои заявки до 28 октября.
- Столица Украины – Киев – в последнее время привлекает внимание рекламщиков, которые разрабатывают визуальные презентации новинок мировых брендов. Так, на днях корпорация Apple представила свои «умные часы», в рекламном ролике которых мелькают кадры Киева.
Ведущая – Кира Эвве.
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