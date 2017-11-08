Подробности
Парковки в столице: обусловленность цен и шлагбаумы во дворах КТ. Новая услуга Трудовой инспекции: что входит в обязанности консультанта по трудовой среде? "Подробности" в 11:05.
- Парковки в столице. Чем обусловлены цены на парковку? Можно ли устанавливать шлагбаумы во дворах квартирных товариществ?
- Что входит в обязанности консультанта по трудовой среде? В чем смысл новой услуги Трудовой инспекции?
Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 11:05 до 14:00.
Ведущая – Юлия Лукашенкина.
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