Подробности
Об изменениях в законе о защите детей. Грызуны на улица Юмера. Украина: три года после начала конфликта. Восточное электронное партнерство. "Подробности" в 11:05.
- Об изменениях в законе о защите детей. На каких основаниях можно забрать ребенка из семьи?
- Грызуны на улица Юмера. В курсе ли проблем районные власти?
- Украина: три года после начала конфликта. Что изменилось в жизни страны?
- Э-государство. Как развивается эта сфера в государствах восточного электронного партнерства?
Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 11:05 до 14:00. Ведущая – Юлия Лукашенкина.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!