Запрет на курение в тюрьмах. Заключенные борются за свои права. "Подробности" в 12:10.

С 1 октября 2017 года в тюрьмах Эстонии будет запрещено курение. В Министерстве юстиции говорят, что еще в 2010 году были введены серьезные ограничения на курение, поэтому запрет не должен вызвать протестов.

Заключенные с новым положением дел не согласны, они планируют бороться за свои права.

Эта и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00. Ведущая – Кира Эвве.