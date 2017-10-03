Брошенные на дачах домашние животные. Cобытия в Каталонии глазами политика и политолога. Cоветы туристам, отправляющимся на горнолыжные курорты. "Подробности" в 11:05.

Брошенные на дачах домашние животные: действительно актуальная для осени проблема? Как организована работа приюта для животных? Что представляет собой механизм приема и выдачи животного? Эти и другие темы обсудим с руководителем таллиннского частного приюта для домашних животных Ларисой Козыревой. Свои вопросы в прямом эфире смогут задать и радиослушатели.

Кроме того – события в Каталонии глазами политика и политолога, а также советы туристам, отправляющимся на горнолыжные курорты.

Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 11:05 до 14:00. Ведущий – Андриан Череменин.