Женщина-предприниматель. Проект "Пожарная безопасность квартирных домов". "День изобретателей" и Страна роботов в Кохтла-Ярве. "Подробности" в 12:10.

- Для женщины стать предпринимателем – значит быть сильной и рисковать. Как открыть дело в сфере творчества и возможно ли добиться успеха?

- Союз квартирных товариществ Эстонии и Спасательный департамент начали совместный проект "Пожарная безопасность квартирных домов". Какие вопросы самые актуальные?

- В Кохтла-Ярве пройдет "День изобретателей" и появится Страна роботов. Для общения детей с умными машинами будет отведён целый архипелаг.

Ведущая — Инга Пальмисте.