Подробности
Вакансии от Кассы по безработице. Декларация об э-энергии. Безопасность автомобиля. "Подробности" в 11:05.
- Касса по безработице предлагает все больше вакансий. Теперь там можно найти и предложения о работе в публичном секторе. Это значит, что через портал Кассы по безработице могут искать работу как чиновники и специалисты, так и, например, учителя. В прямом эфире представитель Кассы по безработице расскажет о возможностях, которые предлагает это учереждение.
- Таллиннская декларация об э-энергии была подписана на конференции в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС.
- "Исправный огнетушитель, треугольник безопасности, жилет безопасности и противооткатные упоры — это то, что должно быть в каждом автомобиле и то, что обеспечивает нашу безопастность", - напоминает полиция.
Ведущая - Юлия Лукашенкина.
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