Сделки с недвижимостью в нотариальных конторах. Помощь жертвам торговли людьми. Старение – заранее проигранная борьба или вызов для ученых? "Подробности" в 11:05.

Сделки с недвижимостью – главная тема предстоящего дня открытых дверей в нотариальных конторах. Что необходимо знать, покупая или продавая недвижимость? Нотариус Теа Тюрнпуу в прямом эфире также ответит на вопросы, касающиеся наследования, имущественных отношений в браке и пр.

Помощь жертвам торговли людьми. В чём она заключается, кто может на неё рассчитывать, куда обращаться, на что нужно обращать внимание, собираясь на работу за границу? На эти и другие вопросы ответит руководитель некоммерческой организации Living for Tomorrow Сирле Блумберг.

Ведущая – Инга Пальмисте.

Специальный выпуск "Подробностей" из Тарту:

Старение – заранее проигранная борьба или вызов для ученых? Почему одни люди или целые общества живут в среднем дольше других? Современные технологии уже сегодня позволяют продлить жизнь человека и улучшить ее качество. Но существуют этические границы: переступить через них или нажать на тормоз?

Об этом будут дискутировать участники встречи, организованной газетой Tartu Postimees и Бюро Европарламента в Эстонии.

Отчет о мероприятии и раскрытие темы – в специальном выпуске "Подробностей" из Тарту в 12:05. Ведущие – Артур Аукон и Андриан Череменин.