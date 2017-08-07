Подробности
О выдаче учащимся справки о профпригодности для учебных заведений. Проект "100 друзей" в рамках 100-летия ЭР. Безопасное поведение в киберпространстве. "Подробности" в 12:10.
- Семейный врач не может выдавать справки учащимся о профпригодности для учебных заведений. Почему? Как поступить в данной ситуации?
- "100 друзей" – иностранные журналисты знакомятся с Эстонией в рамках программы МИД, посвященной 100-летию нашей республики. Какое значение придают этому визиту молодые люди и какой они увидели нашу страну?
- Безопасное поведение в киберпространстве. Как распознать злоумышленника и безопасно общаться в интернете?
Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00. Ведущая – Юлия Лукашенкина.
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