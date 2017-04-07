Подробности
Жители Копли бьют тревогу: пункт обмена шприцев хотят открыть в многоквартирном доме. “Подробности” в 12:10!
Институт развития здоровья собирается открыть новый пункт обмена шприцев для наркозависимых. В необходимости открыть новый центр не сомневается никто. Однако мало кто будет рад такому соседству. Эксперты приводят весомые аргументы, почему центр должен находится именно в этом месте.
Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Кира Эвве.
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