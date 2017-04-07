Институт развития здоровья собирается открыть новый пункт обмена шприцев для наркозависимых. В необходимости открыть новый центр не сомневается никто. Однако мало кто будет рад такому соседству. Эксперты приводят весомые аргументы, почему центр должен находится именно в этом месте.

Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Кира Эвве.