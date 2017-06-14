О дигитальном развитии и системе электронных выборов. Трамвай в аэропорт. О кассах самообслуживания. "Подробности" в 12:10.

Евродепутаты из других стран ЕС приветствуют дигитальное развитие Эстонии, но относятся скептически к системе электронных выборов.

Ремонтные работы на трамвайных путях в Таллинне идут полным ходом. Начиная с сентября на трамвае можно будет доехать и до аэропорта.

Кассы самообслуживания в торговых сетях все больше набирают популярность. Есть какой-либо шанс у мошенников их обмануть?

Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00. Ведущий – Сергей Овченков.