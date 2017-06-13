Подробности
Мониторинг интеграции эстонского общества. Что делать в случае ДТП за границей? В Эстонии активнее стали пользоваться кредитными картами. "Подробности" в 12:10.
- Согласно результатам мониторинга интеграции эстонского общества, количество абсолютно не владеющих государственным языком жителей страны сократилось с 15 до 10 процентов. Какие еще данные содержит анализ?
- Что делать в случае ДТП за границей? Отличается ли порядок действий, если происшествие случилось в странах ЕС и за пределами Евросоюза?
- Жители Эстонии для оплаты покупок все активнее пользуются кредитными картами. С чем это связано? О каких мерах предосторожности не стоит забывать?
Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.
Ведущий – Андриан Череменин.
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