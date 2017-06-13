Мониторинг интеграции эстонского общества. Что делать в случае ДТП за границей? В Эстонии активнее стали пользоваться кредитными картами. "Подробности" в 12:10.

Согласно результатам мониторинга интеграции эстонского общества, количество абсолютно не владеющих государственным языком жителей страны сократилось с 15 до 10 процентов. Какие еще данные содержит анализ?

Что делать в случае ДТП за границей? Отличается ли порядок действий, если происшествие случилось в странах ЕС и за пределами Евросоюза?

Жители Эстонии для оплаты покупок все активнее пользуются кредитными картами. С чем это связано? О каких мерах предосторожности не стоит забывать?

Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Андриан Череменин.